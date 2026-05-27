Омские налоговики перечислили в федеральный бюджет 21,6 млрд рублей

С января по апрель 2026 года в федеральный бюджет поступило 21,6 млрд рублей налогов и сборов, которые администрируют налоговые органы Омской области. Об этом сообщили в региональном УФНС.
Основную часть поступлений обеспечили налог на добавленную стоимость и налог на прибыль. На них пришлось 96,1% от общей суммы. Доля НДС составила 86,4%, налога на прибыль — 9,7%.
По данным ведомства, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года поступления выросли на 24,2%, или на 4,2 млрд рублей.
Наибольший прирост зафиксирован по налогу на добавленную стоимость: поступления увеличились на 26,9%, или на 3,9 млрд рублей. По налогу на прибыль рост составил 26,2%, или 436 млн рублей.
Также в УФНС отметили увеличение поступлений по налогу, связанному с применением автоматизированной упрощённой системы налогообложения, — на 257 млн рублей. Поступления по НДФЛ выросли на 13,6%, или на 30 млн рублей.