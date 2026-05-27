Поиск Яндекса
Ричмонд
+22°
сильный туман
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Омские налоговики перечислили в федеральный бюджет 21,6 млрд рублей

За четыре месяца поступления налогов и сборов выросли на 24,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Источник: Om1 Омск

С января по апрель 2026 года в федеральный бюджет поступило 21,6 млрд рублей налогов и сборов, которые администрируют налоговые органы Омской области. Об этом сообщили в региональном УФНС.

Основную часть поступлений обеспечили налог на добавленную стоимость и налог на прибыль. На них пришлось 96,1% от общей суммы. Доля НДС составила 86,4%, налога на прибыль — 9,7%.

По данным ведомства, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года поступления выросли на 24,2%, или на 4,2 млрд рублей.

Наибольший прирост зафиксирован по налогу на добавленную стоимость: поступления увеличились на 26,9%, или на 3,9 млрд рублей. По налогу на прибыль рост составил 26,2%, или 436 млн рублей.

Также в УФНС отметили увеличение поступлений по налогу, связанному с применением автоматизированной упрощённой системы налогообложения, — на 257 млн рублей. Поступления по НДФЛ выросли на 13,6%, или на 30 млн рублей.