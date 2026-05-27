Опасную инфекцию нашли на иностранном судне в Хабаровском крае на учениях

В Хабаровском крае проверили, насколько регион готов к встрече с заразой, прибывшей из-за границы морским путём. Межведомственные учения развернулись в портах Ванино и Советской Гавани, и легенда была тревожной. На борту судна, пришедшего из эпидемиологически неблагополучной страны, обнаружили члена экипажа с признаками инфекционного заболевания.
Медики действовали по полному протоколу, без суеты и пауз. Пациента немедленно изолировали, взяли биоматериал на анализ, проверили пробы питьевой воды. Затем на судне развернули заключительную дезинфекцию — работали и сами члены экипажа, и специалисты Центра гигиены и эпидемиологии. Всех контактных лиц взяли под медицинское наблюдение.
Отработали всё — от момента обнаружения больного до его транспортировки в специализированное учреждение. В Управлении Роспотребнадзора по Хабаровскому краю отметили, что учения позволили объективно оценить готовность всех задействованных служб. Взаимодействие между ведомствами прошло без сбоев.
Теперь можно сказать уверенно: порты Хабаровского края готовы встретить любую заразу так, чтобы она не сошла на берег. Учебная атака опасной инфекции отбита, а все службы подтвердили высокий уровень подготовки к реальным вызовам.