Опасную инфекцию нашли на иностранном судне в Хабаровском крае на учениях

Медики действовали по полному протоколу, без суеты и пауз. Пациента немедленно изолировали, взяли биоматериал на анализ, проверили пробы питьевой воды. Затем на судне развернули заключительную дезинфекцию — работали и сами члены экипажа, и специалисты Центра гигиены и эпидемиологии. Всех контактных лиц взяли под медицинское наблюдение.