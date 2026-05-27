Наталья Подольская рассказала, ругают ли они с Владимиром Пресняковым сына за плохие оценки в школе

Певица Наталья Подольская призналась KP.RU, что они с мужем, Владимиром Пресняковым, воспитывая сына-четвероклассника, придерживаются подхода «советского образца».
По словам певицы, сейчас популярно мнение, что детей не нужно ругать за оценки, но они смотрят на отметки иначе: не наказывают и не кричат, а призывают исправлять то, что не получается.
«Пока это работает. Тема — железный хорошист. Есть и пятерки — например, по математике. В этом году даже по ВПР он получил пять», — поделилась Подольская.
Артистка подчеркнула, что в их семье не игнорируют оценки, но и не устраивают скандалов из-за неудач. Важнее — привить сыну ответственность, чтобы он сам понимал, что плохую отметку нужно исправить. Подход уже дает плоды: Артем учится стабильно, радует родителей успехами. Сама Подольская уверена, что крики и наказания не помогут, а спокойный разговор и поддержка работают гораздо лучше.
