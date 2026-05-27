ЛУГАНСК, 27 мая. /ТАСС/. Западные журналисты и волонтеры очень редко имеют возможность говорить правду о событиях в Донбассе, поскольку за это их ждут санкции, арестованные счета и тюремное заключение, как это произошло с Анной Новиковой во Франции. Об этом ТАСС заявила писательница, журналист и школьница из Луганска Фаина Савенкова.
«Очень редкое количество западных журналистов и волонтеров имеет возможность говорить правду, потому что их ждут санкции, арестованные счета и тюрьма — как это было с Анной Новиковой во Франции. Поэтому неудивительно, что для того, чтобы говорить правду, этим журналистам нужно жить в России», — сказала она.
Савенкова также провела параллель, когда ей было 11 лет, в ЛНР приехал один из руководителей немецкого издания Der Spiegel Кристиан Эш. Ему, как и сейчас, все показали. Он увидел разрушения после обстрелов, пообщался с руководителями республики. Однако, вернувшись, Эш написал совершенно противоположную историю.