Кругобайкальскую дорогу временно закрыли из-за медведей

27 мая 2026 года временно закрыли для туристов Кругобайкальскую железную дорогу — один из главных маршрутов Прибайкальского нацпарка. Все дело в том, что хищники спускаются к воде и путям. Чаще всего это молодые самцы — их поведение непредсказуемо и опасно для жизни.