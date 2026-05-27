Поиск Яндекса
Ричмонд
+22°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Две женщины и годовалый ребенок погибли при взрыве дома и пожаре в Липецке

В результате пожара, произошедшего 26 мая в частном жилом доме на территории СНТ «Речное» в Липецке, погибли две женщины и годовалый ребенок. Все они находились внутри в момент взрыва. Об этом 27 мая сообщил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов в своем Telegram-канале.

Источник: Коммерсантъ

В результате пожара, произошедшего 26 мая в частном жилом доме на территории СНТ «Речное» в Липецке, погибли две женщины и годовалый ребенок. Все они находились внутри в момент взрыва. Об этом 27 мая сообщил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов в своем Telegram-канале.

«Это страшная трагедия. Нет слов, которые могут облегчить боль такой утраты. Выражаю глубокие соболезнования родным и близким погибших», — написал господин Артамонов.

По официальным данным ГУ МЧС по Липецкой области, произошло возгорание частного жилого дома, хозяйственной постройки и пяти автомобилей. В 19:25 пожар был локализован, в 20:29 ликвидировали открытое горение. Около 21:00 поступила информация об обнаружении первого тела.

«По состоянию на 21:33, по уточненной информации, вследствие взрыва произошло возгорание», — говорится в сообщении МЧС.

В 0:11 на месте происшествия обнаружили второе тело, а в 1:20 — третье. Работы по разбору завалов завершены.

Как сообщал «Ъ-Черноземье», прокуратура Правобережного района Липецка взяла на контроль установление обстоятельств ЧП. По предварительной информации, причиной возгорания могли стать утечка и взрыв бытового газа.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшем смерть трех человек (ч. 3 ст. 238 УК РФ, до десяти лет лишения свободы).

Узнать больше по теме
МЧС России: ведомство на страже безопасности
МЧС России — одна из ключевых государственных структур, отвечающих за безопасность населения и ликвидацию чрезвычайных ситуаций. Ведомство играет важную роль в защите граждан от природных катастроф, техногенных аварий и других угроз. В этом материале разбираем, что представляет собой МЧС, как оно устроено, какие задачи выполняет и какую роль играет в современной России.
Читать дальше