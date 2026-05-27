Денис Паслер поздравил мусульман Среднего Урала с праздником Курбан-байрам

Губернатор Свердловской области 27 мая обратился к мусульманам Среднего Урала, которые празднуют Курбан-байрам. Глава региона отметил, что мусульманская община вносит весомый вклад в сохранение межнационального мира и гражданского согласия, которыми всегда была сильна Свердловская область.
В Год единства народов России особое значение приобретает способность представителей разных национальностей и вероисповеданий сохранять общую историческую память, внутреннюю сплоченность, культурное и религиозное многообразие, передавать молодому поколению уважение к собственному наследию.
Губернатор пожелал уральцам крепкого здоровья, радости и благополучия, и чтобы Курбан-байрам стал источником духовной силы и добрых помыслов.