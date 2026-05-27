ЖКХ Минска сказало, дадут ли штраф за высадку цветов у окна без разрешения ЖЭС

Минское городское жилищное хозяйство сказало, дадут ли штраф за цветы под окнами, и надо ли согласовывать месторасположение клумбы.
По словам специалистов, территории под окнами многоквартирных жилых домов предназначены в первую очередь для эксплуатации жилищного фонда. Но коммунальные службы не против инициатив жителей, в том числе по обустройству клумб.
«В каждом конкретном случае можно найти компромисс. Повторяем: просто так за клумбу никто не накажет», — подчеркнули коммунальщики и напомнили, что под газонами, под клумбами нередко проходят инженерные сети. Если будет необходимость выполнить ремонт или устранить последствия аварии, коммунальным службам придется вскрывать землю — и клумба будет разорена.
Именно поэтому специалисты ЖКХ хотят предварительно, перед началом работ по благоустройству, видеть схему расположения клумбы, чтобы подсказать, где сажать цветы можно, а где не стоит. Основной посыл — коммунальщики владеют информацией о прохождении труб коммуникаций.
