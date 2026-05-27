Наталья Подольская о Преснякове: «Я не могу заставить Володю что-то сделать»

Певица Наталья Подольская рассказала журналисту KP.RU Инне Федотовой, что в их семье с Владимиром Пресняковым каждый самостоятелен в принятии решений. Она никогда не давит на мужа с тем, как он должен поступить в той или иной ситуации.
«Я не могу заставить Володю что-то сделать. Могу только посоветовать», — сказала артистка.
Певица отметила, что ее супруг очень ответственен в вопросах здоровья. Он вовремя проходит диагностику и различные медицинские обследования. Причем делает это самостоятельно, без напоминаний супруги.
Подобное отношение к собственному здоровью отражается не только на самочувствии Владимира Преснякова, но и на его внешности, уверена Наталья Подольская.
«Мне очень нравится, как он выглядит. И вообще я считаю, что мой муж — необыкновенно красивый мужчина», — заявила певица.
Ранее Наталья Подольская призналась, что легко расстается деньгами. Артистка с удовольствием помогает родственникам и любит покупать вещи отечественных брендов. Но при этом не всегда рассказывает о своих тратах мужу.