Турист заплатил 1,8 млн рублей за лесной пожар на Есауловской петле

В Красноярском крае турист возместил ущерб за лесной пожар на Есауловской петле, который начался после запуска сигнальной ракеты. Об этом сообщили в прокуратуре региона.
Ущерб Маганскому лесничеству оценили в 822 тыс. рублей. Еще около 1,05 млн рублей составили расходы на тушение пожара.
По данным прокуратуры, 1 мая группа примерно из 15 человек отправилась на туристический маршрут с компанией «Пятый элемент». Один из участников отошел в сторону и запустил три сигнальные ракеты. Две ракеты сработали штатно, а третья изменила траекторию, не набрала высоту и упала на поляну. После этого загорелась сухая трава.
Мужчина пытался потушить огонь самостоятельно около 10−15 минут, затем сообщил о пожаре гиду и попросил вызвать спасателей. Однако из-за плохой связи и быстрого распространения огня справиться с возгоранием сразу не удалось. Сам турист пояснил, что обычно берет сигнальную ракету в походы на случай экстренной ситуации, а в этот раз запустил ее «в честь праздника».
В отношении мужчины возбудили уголовное дело об уничтожении леса. После вмешательства прокуратуры он полностью возместил ущерб лесному фонду и расходы на тушение пожара.
Напомним, что пожар произошел 1 мая в районе Есауловской петли. Сообщение о возгорании лесных насаждений поступило спасателям в Березовске. Огонь быстро распространился на лесной массив. Возгорание распространилось на площади 3,5 га.