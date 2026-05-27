Под Боготолом в ночной аварии погибла 16-летняя девушка

По подозрению в совершении дорожно-транспортного происшествия, в котором погибла несовершеннолетняя девушка, в Боготольском округе Красноярского края задержан 24-летний водитель. Смертельная авария произошла в ночь на 25 мая. По данным следствия, в ночь на 25 мая выпивший водитель вел машину из города Боготола в направлении села Тюхтет. В пути он не справился с управлением, вылетел на обочину и опрокинулся. 16-летняя пассажирка погибла от полученных травм на месте происшествия. Возбуждено уголовное дело, фигурант задержан. Следствие настаивает на его аресте.