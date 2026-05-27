Центр «ВОИН» ввел 14 новых летних образовательных программ «Время юных героев»

В Центре «ВОИН» прошел педагогический совет под руководством директора Дмитрия Шевченко. На нем были утверждены 14 новых образовательных программ для курсантов в рамках летних военно-патриотических смен «Время юных героев», сообщает пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края.
«Раньше у нас была одна программа для детских оздоровительных лагерей. Теперь мы значительно увеличили их количество, чтобы ребятам, уже прошедшим базовый курс, было интересно и полезно возвращаться к нам за новыми знаниями. Поэтому при активном участии филиалов, которые подавали свои предложения, мы создали принципиально новую структуру. Теперь у нас есть базовые программы “Время юных героев. 1 уровень” и “Время юных героев. 2 уровень”. А также 12 профильных программ со своей специализацией. И по каждой — два уровня сложности. Всего получилось 14 новых программ», — рассказал председатель правления Центра «ВОИН», депутат Госдумы России, Герой ЛНР Виктор Водолацкий.
У молодых людей появилась возможность летом пройти углубленные программы по тактической и огневой подготовке, выживанию и разведке, первой помощи и тактической медицине, управлению FPV-дронами, а также снайпингу совместно со специалистами Федерации боевого снайпинга.
Благодаря новой системе курсант сможет осваивать военно-прикладные навыки на протяжении более чем 5 лет, переходя от первого ко второму уровню, углубляя специализацию и приобретая смежные компетенции. При этом вне зависимости от выбранного профиля, в каждую программу включен обязательный блок спортивной подготовки. Курсанты будут участвовать в сдаче спортивных нормативов.
Помимо военно-прикладных навыков, курсанты в ходе смен «Время юных героев» будут изучать историю страны и традиционные духовно-нравственные ценности, участвовать в культурных мероприятиях, смотреть патриотические художественные фильмы в рамках проекта «ВОИН. Кино», встречаться с Героями России и ветеранами СВО. На каждой смене запланированы занятия о специальной военной операции, а также открытый турнир по неполной разборке-сборке ММГ АК-12 «Время Калашникова», посвященный памяти легендарного конструктора стрелкового оружия Михаила Тимофеевича Калашникова.
В Хабаровском крае первая смена «Время юных героев» с новыми образовательными программами пройдет с 3 по 16 июня на базе детского оздоровительного лагеря «Мир Детства». В ней примут участие 145 курсантов.
«В этом году для курсантов значительно расширился перечень образовательных программ, чтобы каждый смог выбрать направление по душе. Занятия будут проводить инструкторы, прошедшие дополнительную подготовку в ведущих высших военных, спортивных и педагогических учебных заведениях России, большинство из них имеют боевой опыт в вооруженных конфликтах. Уверен, что все это позволит приобрести навыки, которые станут прочным фундаментом для дальнейшего служения Отечеству. Филиал Центра “ВОИН” продолжит готовить достойную смену четвертый год подряд, воспитывая в молодежи лучшие качества русского воина: стойкость, взаимовыручку и преданность Родине. И каждая смена обязательно станет для ребят временем настоящего роста — и физического, и духовного», — рассказал директор филиала Центра «ВОИН» в Хабаровском крае Георгий Волкушин.
Напомним, летние военно-патриотические смены «Время юных героев» — флагманский проект Центра «ВОИН», реализуемый с 2023 года. В 2025 году через них прошли свыше 13 тыс. курсантов. Всего в рамках смен Центр «ВОИН» подготовил более 33 тыс. юношей и девушек от 14 до 17 лет.
Центр «ВОИН» создан по поручению президента Российской Федерации 1 декабря 2022 года. Его миссия — подготовка нового поколения патриотов, любящих Родину и умеющих ее защищать. Филиалы Центра работают во всех федеральных округах. Это 21 субъект России, включая исторические регионы. С начала работы обучение в Центре прошли свыше 120 тысяч курсантов, в том числе более 58 тысяч в 2025 году. В обучении курсантов задействовано около 400 инструкторов, в том числе Федерации боевого снайпинга России.