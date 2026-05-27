Мари Краймбрери и 5sta Family на выходных бесплатно выступят в Омске

В Омске 30 мая парк развлечений «Вокруг Света» отметит четвёртый день рождения. Праздник пройдёт на территории «Зелёного острова». Для гостей подготовят концертную и развлекательную программу.
Хедлайнерами вечера станут Мари Краймбрери и группа 5sta Family. Артисты выступят на главной площадке парка. В программу могут войти известные треки Мари Краймбрери «Океан», «Мне так повезло», «Пряталась в ванной», а также песни 5sta Family «Зачем», «Вместе мы» и «Малышка».
Кроме концерта, организаторы анонсируют развлечения для всей семьи, интерактивные площадки, подарки и сюрпризы. В день праздника также планируется открытие новых локаций для отдыха и развлечений. Время начала выступлений звёзд пока не раскрывают.
Вход на праздничную программу заявлен свободным. Мероприятие пройдёт в субботу, 30 мая, в парке «Вокруг Света» на «Зелёном острове».