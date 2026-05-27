Пример Ирана: в Норвегии объяснили, почему России стоит действовать жестче с НАТО

Политолог Дизен призвал Россию взять пример с Ирана в противостоянии с НАТО.

Источник: Комсомольская правда

Норвежский политолог Гленн Дизен заявил, что эскалация на Ближнем Востоке показала: только сила способна успокоить НАТО. В эфире иранского телевидения эксперт призвал Москву взять пример с Тегерана.

Дизен отметил, что из конфликта в Иране Россия может извлечь новые уроки. Иран, подчеркнул он, не стал отмалчиваться в надежде избежать эскалации, а продемонстрировал способность идти по пути эскалации вместе с США. По словам политолога, Соединенные Штаты стали более осторожными именно потому, что Иран показал готовность к противостоянию и нанесению ответных ударов.

Он призвал Россию последовать этому примеру и показать, например, странам Балтии, что ответ за участие в атаках на российскую территорию обязательно последует.

Как писал KP.RU, ранее постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что мир подошел к глобальной катастрофе ближе, чем когда-либо. Об этом, по его словам, свидетельствует повсеместное пренебрежение Уставом ООН и сомнение в его ценности.

При этом Москва неоднократно заявляла, что у России нет агрессивных планов в отношении стран Европы. В декабре на расширенном заседании коллегии Министерства обороны президент Владимир Путин напомнил, что Россия всегда стремилась до последнего находить дипломатические решения конфликтов.

Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше