Норвежский политолог Гленн Дизен заявил, что эскалация на Ближнем Востоке показала: только сила способна успокоить НАТО. В эфире иранского телевидения эксперт призвал Москву взять пример с Тегерана.
Дизен отметил, что из конфликта в Иране Россия может извлечь новые уроки. Иран, подчеркнул он, не стал отмалчиваться в надежде избежать эскалации, а продемонстрировал способность идти по пути эскалации вместе с США. По словам политолога, Соединенные Штаты стали более осторожными именно потому, что Иран показал готовность к противостоянию и нанесению ответных ударов.
Он призвал Россию последовать этому примеру и показать, например, странам Балтии, что ответ за участие в атаках на российскую территорию обязательно последует.
Как писал KP.RU, ранее постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что мир подошел к глобальной катастрофе ближе, чем когда-либо. Об этом, по его словам, свидетельствует повсеместное пренебрежение Уставом ООН и сомнение в его ценности.
При этом Москва неоднократно заявляла, что у России нет агрессивных планов в отношении стран Европы. В декабре на расширенном заседании коллегии Министерства обороны президент Владимир Путин напомнил, что Россия всегда стремилась до последнего находить дипломатические решения конфликтов.