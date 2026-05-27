Ветер до 18 м/с и тёплая погода: прогноз на 27 мая в Калининградской области

В Калининградской области в среду, 27 мая, сохранится тёплая и в целом сухая погода. Об этом сообщает телеграм-канал «Погода и метеоявления в Калининградской области».
Утром воздух прогреется до +15…+17°C, на побережье будет прохладнее — около +12…+15°C. На западе региона, включая Калининград, ожидается малооблачная погода без осадков. На востоке — переменная облачность, местами возможны кратковременные слабые дожди.
Днём температура в большинстве районов составит +15…+17°C, на юге — до +18°C. На Куршской и Балтийской косе будет прохладнее — +12…+14°C. Осадков не прогнозируется. К вечеру похолодает до +10…+13°C. В северных и восточных районах возможны кратковременные дожди.
Ожидается усиление северо-западного ветра. Ночью он будет умеренным или свежим, у побережья — с порывами до 12−14 м/с. Днём ветер усилится до 6−12 м/с, местами порывы достигнут 15−18 м/с. Атмосферное давление вырастет с 760 до 762 мм рт. ст.