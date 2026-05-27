Белорусский эксперт сказал, почему картошку сначала надо укрыть черной пленкой, а потом белой

Совет по укрывному материалу для посадок картофеля в интервью Sputnik.by дал старший научный сотрудник отдела технологий производства, защиты и хранения картофеля НПЦ по картофелеводству и плодоовощеводству Национальной академии наук Беларуси Виталий Сердюков.
По его словам, если картофель высажен, то его можно укрывать пленкой или спанбондом, которые помогают сохранить тепло. Кстати, это тем более актуально во время ночных заморозков, один из которых, с температурой до −2 градусов, прогнозируется в ночь с 10 на 11 мая (здесь подробнее, какие области Беларуси он затронет).
«Черная пленка дополнительно ускоряет прогрев почвы, но после появления всходов ее обязательно нужно заменить на белый укрывной материал, чтобы не нарушить фотосинтез», — подчеркнул Виталий Сердюков.
По словам специалиста, белорусы часто ориентируются на приметы, одна из которых гласит, что картошку сажают, когда на березе появляются первые листья.
На самом же деле важнее ориентироваться на температуру почвы. Оптимально, когда на глубине посадки клубней температура почвы от +6 до +8 градусов.
«Именно при таких условиях картофель нормально прорастает и не испытывает стресс. В холодной почве он, наоборот, “замирает” и может ослабнуть», — подчеркнул эксперт.
