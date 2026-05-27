Ученый Пахомов: Ударение в слове «баловать» изменится

Ударение в слове «баловать» изменится и станет падать только на первый слог. Об этом в среду, 27 мая, заявил научный сотрудник Института русского языка имени В. В. Виноградова РАН Владимир Пахомов.
— Все меньше мы будем встречать в разговорной, живой, обиходной речи ударение «баловАть», «баловАться» — наверное, только от тех, кто привык так говорить, потому что знает, что так правильно, или хочет щегольнуть таким образцовым ударением, — отметил специалист.
По его словам, в данный момент в Орфоэпическом словаре русского языка варианты «бАловать» и «баловАть» считаются равноправными. Пахомов добавил, что позднее словари назовут «бАловать» основным вариантом, а «баловАть» — допустимой старшей нормой, передает РИА Новости.
14 августа 2025 года Институт русского языка имени Виноградова РАН утвердил два варианта произношения слов «миллион» и «миллиард». В Орфоэпическом словаре русского языка допускают произношение слова «миллион» как «мильон» и «миллиард» как «мильярд». Такое правило распространяется и на другие формы: «миллионный» — «мильонный», «миллиардный» — «мильярдный».