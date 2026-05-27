Самарскую область посетили 3,2 миллиона туристов за год

За 2025 год Самарскую область посетили около 3,2 миллиона путешественников. Такую статистику привел глава Самары Иван Носков в интервью телеканалу «Самара-ГИС».
«Результат впечатляющий. Надо расширять гостиничную базу и открывать больше кафе и ресторанов. Именно это требует внимания в первую очередь. Здесь заложен ресурс для развития предпринимательства в городе. Начало неплохое, а природа у нас замечательная», — отметил глава города.
У Самары есть все возможности для наращивания турпотока. По словам Ивана Носкова, город обладает хорошими природными ресурсами, а в числе задач на ближайшее время — расширение гостиничной базы и сети общественного питания.