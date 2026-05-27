В правительстве Ростовской области обсудили эксперимент по внедрению новой модели пассажирских перевозок

На заседании правительства Ростовской области под председательством губернатора Юрия Слюсаря рассмотрели ход эксперимента по переходу на новую модель транспортного обслуживания жителей. Модель перевозок по системе нетто-контрактов отрабатывалась в сегменте маршрутов к садоводческим товариществам. В сентябре примут решение о дальнейшем использовании данного формата.
Как рассказала заместитель губернатора — министр транспорта региона Алена Беликова, прежняя система перевозок по нерегулируемым тарифам показала неэффективность: из 35 садовых маршрутов работали только 13. При нетто-контрактах оплачивается не количество пассажиров, а рейсы. В результате эксперимента установлено 18 новых маршрутов, с апреля выполнено более 5 тысяч рейсов, перевезено свыше 62 тысяч человек. Теперь автобусы ходят по расписанию независимо от наполняемости, жители гарантированно могут уехать в нужное им время.
В то же время есть минус для бюджета: новая схема обходится дороже, так как наполняемость в СНТ нестабильна.
«Для пассажиров это удобно: автобусы ходят регулярно по расписанию. Перевозчик не зависит от коммерческой выгоды. Бюджет несет повышенные затраты. Но мы намеренно идем на эти расходы — это наши социальные обязательства», — отметил Юрий Слюсарь.
Глава региона поставил задачу: до 1 сентября проанализировать итоги эксперимента, после чего принять решение — масштабировать и тиражировать новую модель либо остаться на старой модели и менять её. Это приоритет на 2026 год по данному типу контрактов.
Об этом сообщил сайт правительства Ростовской области.