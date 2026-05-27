В правительстве Ростовской области обсудили эксперимент по внедрению новой модели пассажирских перевозок

Как рассказала заместитель губернатора — министр транспорта региона Алена Беликова, прежняя система перевозок по нерегулируемым тарифам показала неэффективность: из 35 садовых маршрутов работали только 13. При нетто-контрактах оплачивается не количество пассажиров, а рейсы. В результате эксперимента установлено 18 новых маршрутов, с апреля выполнено более 5 тысяч рейсов, перевезено свыше 62 тысяч человек. Теперь автобусы ходят по расписанию независимо от наполняемости, жители гарантированно могут уехать в нужное им время.