В Перми Камская ГЭС закрыла все водосливные затворы плотины

Камская ГЭС сообщила о закрытии всех 23 затворов водосливной части плотины. Свободный пропуск воды осуществлялся в течение 19 дней с 8 мая. Это позволило предотвратить переполнение Камского водохранилища, а также снизить риск затопления территорий и инфраструктуры Перми.