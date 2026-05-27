В Хабаровске студентку заставили платить за выигрыш и оставили без денег

Девушку убедили оплатить «расходы».

В Хабаровске студентка поверила в розыгрыш и потеряла 24 тысячи рублей, — сообщает hab.aif.ru.

20-летняя студентка второго курса вуза стала жертвой мошеннической схемы, построенной вокруг «выигрыша» в интернете.

Всё началось с рекламного сообщения в одном из мессенджеров. Девушка перешла по ссылке и оказалась в канале, где регулярно публиковали посты с розыгрышами и якобы подтверждёнными победителями. Формат выглядел привычно и убедительно — и это сыграло ключевую роль.

После участия ей сообщили, что она стала победительницей. Но вместе с «радостью» пришло и условие: чтобы получить приз, нужно сначала оплатить некие «накладные расходы». Именно здесь схема и заработала по-настоящему — под видом формальности начались переводы.

Следуя указаниям, студентка несколько раз отправляла деньги по указанным реквизитам. В общей сложности с кредитной карты ушло 24 тысячи рублей. Приз, разумеется, так и не появился.

Когда переписка и требования прекратились, девушка поняла, что попала в ловушку, и обратилась в полицию.

По факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ («Мошенничество»). Максимальное наказание по статье — до 5 лет лишения свободы, — прокомментировал врио начальника УМВД России по г. Хабаровску Артём Поляков.

Подобные схемы, по словам правоохранителей, часто держатся на одном и том же приёме: обещание лёгкого выигрыша и постепенное давление через «обязательные платежи», которые на деле не имеют никакого отношения к призу.