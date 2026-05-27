Замдиректора Института физико-органической химии Национальной академии наук Беларуси Татьяна Невар сказала БелТА, что ученые разрабатывают белорусский препарат для лечения генной болезни детей, курс терапии при которой стоит десятки миллионов долларов.
Специалист сказала, что сейчас ведутся ряд углубленных работ по разработке лекарств для борьбы с тяжелыми генными заболеваниями.
«В их числе препарат для лечения муковисцидоза — тяжелого генного заболевания, которое уносит десятки жизней маленьких детей, а курс терапии стоит несколько десятков миллионов долларов, — привела пример Татьяна Невар. — Мы не остановимся только на муковисцидозе, у нас огромные планы».
Спикер полагает, что через какое-то время такого плана препараты будут выпускаться в масштабах, которых хватит и для нужд Беларуси, и для экспорта.
