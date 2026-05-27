В Красноярском крае продавали саженцы незарегистрированных сортов

В Красноярском крае Россельхознадзор выявил продажу саженцев сортов, которых нет в Государственном реестре. Об этом сообщили в управлении ведомства по региону.
С 18 по 22 мая специалисты проверили шесть торговых точек в Красноярске и Сосновоборском округе, где продавали саженцы плодово-ягодных культур. Нарушения нашли в каждой из них.
Всего обследовали 75 партий саженцев яблони и груши. Из них 31 партия состояла из сортов и гибридов, не зарегистрированных в Госреестре. Так, на 10-м километре Енисейского тракта у дороги на Красноярск предприниматель продавал из «Газели» 5 партий саженцев яблони и 2 партии груши незарегистрированных сортов. Кроме того, на саженцах не было маркировки.
Похожее нарушение выявили в Березовке. Там рядом с домом № 7 на улице Трактовой продавали 3 партии яблони незарегистрированных сортов, а также семенной картофель без маркировки на упаковке. В садовом центре «Ветка сакуры» в поселке Есауловка Сосновоборского округа специалисты нашли 3 партии яблони и 4 партии груши сортов, не включенных в Госреестр. Среди незарегистрированных сортов в торговых точках продавались яблони «Белорусская жёлтая», «Белый налив», «Декора», «Боровинка» и груши «Мечта», «Баргузин», «Ароматное». Владельцам торговых точек объявили предостережения о недопустимости нарушений.
С начала года Россельхознадзор провел 40 выездных обследований мест продажи саженцев в регионе, в том числе на стихийных и придорожных рынках. Нарушения выявили в каждой проверенной торговой точке.