Россия подарила Казахстану тигров, отловленных в Хабаровском крае

Об этом сообщил Владимир Путин в статье, опубликованной в преддверии госвизита в Казахстан. «В связи с просьбой казахстанских друзей о содействии в восстановлении в Казахстане популяции амурского тигра наши профильные ведомства провели за год необходимую работу. В Хабаровском крае были выловлены два взрослых тигра и пара тигрят, которые прошли обследование, в том числе на предмет репродуктивного здоровья», — указано в статье. Также сообщается, что скоро животные будут выпущены в дикую природу.