Строительство «Дальневосточного квартала» стартовало в Хабаровске

Под возведение «Дальневосточного квартала» правительством региона определен земельный участок площадью 128 га в районе улиц Промывочной и Автономной. Потенциально там может разместиться жилкомплекс площадью 700−810 тыс. кв. метров. Также в новом микрорайоне появятся детские сады, школы и поликлиника. Строительство будет вестись по программе «Дальневосточный квартал», разработанной по поручению президента Владимира Путина. «По программе “Дальневосточный квартал” правительство РФ софинансирует строительство инженерной инфраструктуры. На эти цели предусмотрена единая президентская субсидия в размере 15% от инвестиционной стоимости всего проекта. На первом этапе краю предоставлена субсидия 5,9 млрд рублей. В связи с тем, что строительство ведется с господдержкой, правительство края получит возможность приобрести квартиры по минимальной цене, существенно ниже рыночной. Это жилье мы будем использовать для выполнения социальных обязательств перед жителями Хабаровского края», — отметил первый заместитель председателя правительства края Сергей Абрамов. Комплекс будет состоять из 29 многоквартирных домов. Первые 50 тыс. кв. метров жилья планируется построить до 2027 года, завершить проект — в 2034-м.