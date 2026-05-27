Антитеррористическое учение прошло в пригороде Хабаровска

По легенде, по одному из военных объектов был нанесен удар беспилотными летательными аппаратами. Группа вооруженных лиц проникла на территорию объекта и захватила заложников. Участники выполнили все задания: задержали «злоумышленников» и пресекли их преступные действия. Результаты учения будут проанализированы и оценены специалистами Национального антитеррористического комитета.