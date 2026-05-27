В Хабаровске участились случаи провалов на дорогах

За неделю три крупных провала асфальта отмечены в городе: в Рабочем городке, на Уссурийском бульваре и на Фрунзе. В первом случае пешеходная тропинка буквально сползла в овраг, во втором — на переходе образовалась яма. Хуже всего ситуация оказалась на Фрунзе — там в провал угодила машина. Ямочного ремонта сейчас требуют многие дороги. Часть из них уже учтена в плане. Так, ремонт тротуара в Рабочем городке планируется в этом году, сообщили в мэрии. Там же сейчас активно ведется ремонт проезжей части. «Работы по ремонту тротуара в районе строения № 12, 14 по ул. Рабочий городок запланированы в текущем году в рамках экономии денежных средств, полученных при заключении муниципальных контрактов на благоустройство территории города», — отметили в администрации города. Сегодня бригады также укладывают асфальт на многострадальной Павловича. А вот 1220 км, ямы на котором от безысходности уже закидали кирпичами, пообещали включить в план работ только в третьем квартале.