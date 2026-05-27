Курсанты центра «ВОИН» учатся по специализированным образовательным программам

На заседании педсовета утвердили 14 новых программ летних смен «время юных героев».

Источник: Хабаровский край сегодня

Центр «ВОИН» с этого года реализует 14 новых образовательных программ. Курсанты во время летних военно-патриотических смен «Время юных героев» будут углублённо изучать методы тактической и огневой подготовки, обучаться выживанию и разведке, оказанию первой помощи, тактической медицине, управлению FPV-дронами, снайпингу, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

С этого года курсантам вместо одной 72-часовой программы предложили многоуровневую образовательную систему, в которую вошли 14 программ, разделенных по специализациям и степени сложности. Это базовые программы «Время юных героев. 1-й уровень» и «Время юных героев. 2-й уровень», 12 профильных программ, каждая включает два уровня сложности.

Благодаря новой системе курсанты могут осваивать военно-прикладные навыки на протяжении более чем пяти лет, переходя от первого ко второму уровню, углубляя специализацию и приобретая смежные компетенции. Каждая программа включает блок спортивной подготовки.

Помимо военно-прикладных дисциплин, курсанты будут изучать историю России и традиционные духовно-нравственные ценности, участвовать в культурных мероприятиях, смотреть патриотические художественные фильмы в рамках проекта «ВОИН. Кино», встречаться с Героями России и ветеранами СВО. На каждой смене запланированы занятия о специальной военной операции, а также открытый турнир по неполной разборке-сборке ММГ АК-12 «Время Калашникова».

В Хабаровском крае первая смена «Время юных героев» пройдет с 3 по 16 июня на базе детского оздоровительного лагеря «Мир Детства». В ней примут участие 145 курсантов. Вторая смена будет проходить с 14 по 27 июля, третья — с 30 июля по 12 августа, четвертая — с 14 по 27 августа. Общее количество участников составит 800 человек.

Чтобы стать участником смены, необходимо заполнить электронную форму. После подтверждения заявки родителям или законным представителям нужно будет предоставить документы для участия в лагерной смене. Прием документов ведется с понедельника по пятницу с 09:30 до 16:00 (без перерывов) по адресу: г. Хабаровск, ул. Локомотивная, д. 12А, каб. 216.

Центр «ВОИН» создан по поручению Президента Российской Федерации Владимира Путина 1 декабря 2022 года. Его миссия — подготовка нового поколения патриотов, любящих Родину и умеющих ее защищать. Филиалы Центра работают во всех федеральных округах. России. В обучении курсантов задействовано около 400 инструкторов, в том числе Федерации боевого снайпинга России.