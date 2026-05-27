Более 23 тыс. кв. м асфальтобетонного покрытия обновили на Беломорской улице

«На участке от Проектируемого проезда № 6186 до ул. Лавочкина обновили асфальтобетонное покрытие общей площадью более 15 тыс. кв. м. Кроме того, отремонтировали свыше 8 тыс. кв. м покрытия тротуаров. Сейчас заканчиваются работы по нанесению разметки», — говорится в сообщении.
ГБУ «Автомобильные дороги» проводило работы в несколько этапов. Это фрезерование существующего покрытия, ремонт смотровых колодцев и дождеприемных решеток, а также укладка нового асфальтобетонного полотна. Были задействованы более 160 сотрудников и свыше 70 единиц техники, среди которых фрезы, катки, асфальтоукладчики, самосвалы, погрузчики и другие машины.
Ранее на участке износилось покрытие и образовалась колейность, которая может привести к разрушению дорожного полотна и авариям. Это и стало причиной обновления дороги. Ремонтные работы по замене асфальта проводились в ночное время с частичным перекрытием движения.