«Россия без золотой медали»: Кошкина ответила Авериным на фоне конфликта в шоу

Пользователи Сети активно обсуждают слова матери актрисы Яны Кошкиной Марго в адрес спортсменок Арины и Дины Авериных, прозвучавшие в третьем сезоне шоу «Сокровища императора».

Сестер в последних сериях шоу регулярно называли Олимпийскими чемпионками, что раздражало мать телеведущей. В последнем выпуске Марго решила прояснить ситуацию.

— Извините, какие места на Олимпийских играх вы заняли? Второе и четвертое? Только одна из девочек — призер Олимпиады. Почему у нас всегда говорится «олимпийские чемпионки?» — высказалась она.

Яна Кошкина не смогла остаться в стороне после такого заявления матери. Она записала обращение, в котором объяснила, что Аверины действительно не являются обладательницами олимпийского золота.

"Россия осталась без золотой медали. Это факт, в котором я своей вины не вижу. Надо ли было поднимать этот вопрос — нет. Надо ли было это как-то комментировать — нет, — добавила актриса.

До этого российская гимнастка Арина Аверина получила травму во время участия в шоу «Сокровища императора». Между участниками двух команд произошел конфликт.