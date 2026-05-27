Тысячи людей останутся без электричества: отключения света в Ростове на 27 мая

Отключения света в Ростове на 27 мая коснутся десятков улиц и тысяч жителей, которые останутся без электричества. Об этом рассказали в ресурсоснабжающей компании «Донэнерго». Уточнили, где в среду не будет света.
С 9:00 до 17:00 электричества не будет по следующим адресам:
— улица Мечникова, 43;
— улица Подтелкова, 51 (улицы 1, 2, 3, 4, 5);
— улица Красноаксайская, 2−18;
— улица 43-я линия, 16−48 и 17−29;
— улица 41-я линия, 26−52 и 23−47;
— улица 39-я линия, 35−77 и 80−92;
— улица 2-я Пролетарская, 77−89 и 56−66;
— улица Богданова, 80−84;
— улица Подтелкова, 33−51;
— переулок Сухумский, 2, 18;
— улица Таврическая, 2−22 и 1−31;
— переулок Джамбульский, 13−19, 18−22, 22А;
— улица Пермская, 3−43 и 2−46;
— улица Усадебная;
— улица 2-я Усадебная;
— улица 3-я Усадебная;
— улица Панорамная;
— переулок 2-й Монетный;
— улица Жданова, 2/7;
— улица 35-я линия, 21−81;
— улица 37-я линия, 12−76 и 25−97;
— улица 39-я линия, 24−90;
— улица Богданова, 58−74;
— улица 2-я Пролетарская, 51−55 и 44−54;
— улица Сарьяна, 48−66 и 55−73;
— улица 26 июня, 107−127;
— улица Брянская, 1−13 и 2−12;
— переулок Сочинский, 1−13 и 2−12;
— переулок Туапсинский, 1−11, 35 и 2−58;
— улица Радищева, 13−43 и 18−44;
— улица Просвещения, 12−15;
— улица 2-я Комбайновская, 1−25 и 2−42;
— улица Соединяющая, 1−13 и 2−22;
— улица Коммунальная, 1−25 и 2−28;
— улица Червоноармейская, 3−23 и 6−22;
— переулок Пожарный, 1−19 и 2−18;
— переулок Вольный;
— переулок Фруктовый;
— переулок Грозненский;
— переулок Общественный;
— переулок Санаторный;
— переулок Ставропольский, 1−7;
— улица Подъезная, 36−70;
— улица Цезаря Куникова, 29−73.
С 9:00 до 16:00 отключения пройдут по адресам:
— улица Подтелкова, 1−17;
— улица Подтелкова, 1/76, 2−18;
— улица Нансена, 78−96;
— улица Крайсовпрофовская;
— переулок Винницкий;
— переулок Сибирский;
— переулок Ушакова.
