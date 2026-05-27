Тысячи людей останутся без электричества: отключения света в Ростове на 27 мая

Энергетики перечислили адреса, где в Ростове в среду не будет света.

Источник: Комсомольская правда

Отключения света в Ростове на 27 мая коснутся десятков улиц и тысяч жителей, которые останутся без электричества. Об этом рассказали в ресурсоснабжающей компании «Донэнерго». Уточнили, где в среду не будет света.

С 9:00 до 17:00 электричества не будет по следующим адресам:

— улица Мечникова, 43;

— улица Подтелкова, 51 (улицы 1, 2, 3, 4, 5);

— улица Красноаксайская, 2−18;

— улица 43-я линия, 16−48 и 17−29;

— улица 41-я линия, 26−52 и 23−47;

— улица 39-я линия, 35−77 и 80−92;

— улица 2-я Пролетарская, 77−89 и 56−66;

— улица Богданова, 80−84;

— улица Подтелкова, 33−51;

— переулок Сухумский, 2, 18;

— улица Таврическая, 2−22 и 1−31;

— переулок Джамбульский, 13−19, 18−22, 22А;

— улица Пермская, 3−43 и 2−46;

— улица Усадебная;

— улица 2-я Усадебная;

— улица 3-я Усадебная;

— улица Панорамная;

— переулок 2-й Монетный;

— улица Жданова, 2/7;

— улица 35-я линия, 21−81;

— улица 37-я линия, 12−76 и 25−97;

— улица 39-я линия, 24−90;

— улица Богданова, 58−74;

— улица 2-я Пролетарская, 51−55 и 44−54;

— улица Сарьяна, 48−66 и 55−73;

— улица 26 июня, 107−127;

— улица Брянская, 1−13 и 2−12;

— переулок Сочинский, 1−13 и 2−12;

— переулок Туапсинский, 1−11, 35 и 2−58;

— улица Радищева, 13−43 и 18−44;

— улица Просвещения, 12−15;

— улица 2-я Комбайновская, 1−25 и 2−42;

— улица Соединяющая, 1−13 и 2−22;

— улица Коммунальная, 1−25 и 2−28;

— улица Червоноармейская, 3−23 и 6−22;

— переулок Пожарный, 1−19 и 2−18;

— переулок Вольный;

— переулок Фруктовый;

— переулок Грозненский;

— переулок Общественный;

— переулок Санаторный;

— переулок Ставропольский, 1−7;

— улица Подъезная, 36−70;

— улица Цезаря Куникова, 29−73.

С 9:00 до 16:00 отключения пройдут по адресам:

— улица Подтелкова, 1−17;

— улица Подтелкова, 1/76, 2−18;

— улица Нансена, 78−96;

— улица Крайсовпрофовская;

— переулок Винницкий;

— переулок Сибирский;

— переулок Ушакова.

