150 г в день: эксперты назвали норму сухофруктов для здоровья

Эксперты «Едим Дома» назвали суточную норму сухофруктов для рядового обывателя. Волгоградцы могут взять на заметку: 60−150 г сушеных плодов в день — безопасно и полезно.
Диетолог Марият Мухина рекомендует делить порции по калорийности: взрослому разрешено 20−40 г изюма, а чернослива — 30−50 г. Технолог Елена Мясникова советует замачивать сухофрукты на 15−20 минут в холодной воде. Это смывает пыль, микроорганизмы и диоксид серы, которым обрабатывают плоды для хранения.
«Качественные сухофрукты всегда должны пахнуть фруктами, из которых они приготовлены», — напомнила Елена Мясникова. Насторожить должны темные пятна, затхлый запах, кислый привкус и плесень. При комнатной температуре продукт хранится около 3 месяцев, в холодильнике — до 12.
Для компота используйте термос: залейте промытые плоды кипятком и оставьте на 12 часов — так сохранится максимум витаминов.
