150 г в день: эксперты назвали норму сухофруктов для здоровья

Эксперты советуют перед покупкой внимательно осматривать сухофрукты: откажитесь от плодов с пятнами и странным запахом. Дома обязательно замочите их в холодной воде на 20 минут. Для компота используйте термос: залейте промытые плоды кипятком и оставьте на 12 часов — так сохранится максимум витаминов.