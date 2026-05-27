В Москве изменится движение транспорта и работа метро

«27 мая будет временно закрыт проезд для транспорта на нескольких улицах в ЦАО, ЗАО и СВАО в связи с проведением мероприятий. Движение будет закрыто до 11:00 на улицах Дурова, Щепкина, Мещанской, Гиляровского, Большой Татарской, Минской, в переулках Капельском, Выползове, Старом Толмачевском, Климентовском, Озерковском и Малом Татарском», — говорится в сообщении.
Также 27 мая до 11:00 будет закрыто движение на съездах с проспекта Генерала Дорохова при движении в область и в центр, а также к перехватывающей парковке № 9181 на пересечении проспекта Генерала Дорохова и Минской улицы; на улицах Каргопольской и Хачатуряна от дома 16 по Алтуфьевскому шоссе до дома 12, корпус 2 по улице Хачатуряна; до 08:00 — на улице Хачатуряна от дома 12, корпус 2 до Отрадной улицы.
Кроме того, до 11:00 27 мая будет закрыта одна крайняя правая полоса на участке проспекта Мира в сторону центра от Капельского переулка до дома 41, строение 2 на проспекте Мира.
Работа метрополитена.
В департамента также сообщили об изменении режима работы нескольких станций Московского метро. «Проспект Мира» Калужско-Рижской и Кольцевой линий — с 5:45 будут работать только на выход и пересадку. «Новокузнецкая» Замоскворецкой линии — с 6:30 до 10:00 будет работать только на выход и пересадку. «Рижская» Большой кольцевой линии — с 7:45 будет работать только на вход и пересадку", — отметили в Дептрансе.
Пассажиров просят для входа или выхода в метро на время ограничений пользоваться соседними станциями. Службы метрополитена будут работать в усиленном режиме, в том числе на нескольких десятках станций метро и МЦК будут дежурить инспекторы ЦОМП, которые подскажут наиболее оптимальные маршруты.
26 и 27 мая в Москве пройдет традиционный исламский праздник Курбан-байрам.