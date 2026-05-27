Новые проверки вводят на границе с Россией: что ждет перевозчиков Казахстана

С 1 июня 2026 года в России начнет действовать новая система контроля грузов. Для ввоза товаров автотранспортом перевозчикам потребуется специальный QR-код, передает NUR.KZ со ссылкой на Комитет госдоходов Минфина РК.

Источник: Nur.kz

С начала июня Россия вводит систему подтверждения ожидания товаров — СПОТ. Новые правила коснутся всех перевозчиков, которые доставляют грузы автомобильным транспортом в РФ.

Теперь получатель товара в России должен заранее оформить документ о предстоящей поставке и получить QR-код. Этот код водитель обязан иметь при себе и предъявлять по требованию контролирующих органов.

При отсутствии подтвержденного QR-кода транспортное средство могут не пропустить через границу и отправить обратно. Перевозчикам рекомендуют заранее уточнять у российских получателей, оформлен ли QR-код в системе СПОТ.

Также советуют проверять наличие кода еще до прибытия на пункт пропуска. QR-код можно хранить как в электронном виде, так и в распечатанном. При этом данные в нем должны совпадать с товаросопроводительными документами, включая сведения о грузе, количестве товара, транспорте и получателе.

Кроме того, перевозчиков предупредили о возможном увеличении времени прохождения границы, если документы будут оформлены с ошибками. В связи с изменениями участникам перевозок советуют заранее планировать поставки и своевременно взаимодействовать с российскими получателями товаров.