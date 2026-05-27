Путин сообщил о передаче двух тигров из Хабаровского края Казахстану

Четырёх амурских хищников готовят к выпуску в дикую природу.

В Хабаровском крае отловили четырёх амурских тигров — двух взрослых особей и двух тигрят. Именно отсюда редкие хищники отправятся в Казахстан, где их планируют использовать в программе восстановления популяции вида. Перед переселением животные прошли ветеринарное обследование, включая оценку состояния здоровья и репродуктивных показателей.

Проект реализуется в рамках совместной экологической программы России и Казахстана по сохранению амурского тигра. Казахстанская сторона ранее обратилась за содействием в формировании собственной популяции редкого хищника. После этого российские профильные службы в течение года организовали отлов тигров в Хабаровском крае и их подготовку к транспортировке.

Перед отправкой животные прошли комплекс ветеринарных процедур и адаптационные мероприятия. После перевозки их планируют выпустить в дикую природу Казахстана, где создаются условия для закрепления и размножения вида.

Инициатива отражена в статье президента России, опубликованной накануне государственного визита в Казахстан. В ней обозначены направления двустороннего сотрудничества, включая экологические проекты и сохранение редких видов.