«Как бы не сдох»: Кушанашвили высмеял Глызина за попытку «сексуально» петь

Российский журналист Отар Кушанашвили раскритиковал эстрадного певца Алексея Глызина, который, по его словам, думает, что по-прежнему способен «сексуально исполнять “Зимний вечер в Сорренто”.
— Я думаю, как бы он не сдох в конце первого куплета. Да не вытягивай, что ли, выключи микрофон. У него хорошее чувство юмора, он ясно мыслит, поет. Но он обидчивый. А как выглядит? Хороший генотип. Но ведь можно в профиль не становиться, когда у тебя живот лежит в третьем ряду, — отметил журналист в эфире подкаста «Заходи! Гостем будешь» в соцсети VK.
Также он подверг критике певца Александра Серова, который «чешет гениталии» и «сморкается» на зрителей во время выступлений. Журналист подчеркнул, что Серов мог бы позволить себе уйти на покой и у него нет необходимости выступать.
10 сентября 2025 года Александр Серов раскритиковал балерину Анастасию Волочкову, которая вышла на футбольное поле в составе мужской команды в футболке с номером спортсмена Лионеля Месси, а потом ушла на замену из-за боли в суставах.