В Красноярске пьяный водитель стал виновником ДТП, в котором пострадал 5-летний ребенок

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Дорожные полицейские задержали 33-летнего водителя «Тойоты», который в состоянии сильного алкогольного опьянения попал в ДТП.

Источник: НИА Красноярск

Авария произошла на улице Железнодорожников, когда семья возвращалась из кафе. «Тойота» столкнулась с автомобилем «Лисян».

В результате ДТП пострадал пятилетний сын водителя. Он находился на заднем сиденье и не был пристегнут, детское удерживающее устройство также отсутствовало. Мальчику оказали медпомощь.

Алкотестер показал 1,305 мг/л, что примерно в восемь раз превышает допустимую норму.

В отношении водителя составлены административные материалы. Ему грозит штраф и лишение водительских прав до двух лет, сообщает сайт gnkk.ru.

