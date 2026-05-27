В Мстиславле будут судить директора ЖКХ, по вине которого погиб рабочий

В Мстиславском районе из-за халатности директора предприятия ЖКХ погиб работник, сообщили в прокуратуре Могилевской области.
Трагедия произошла еще в марте 2022 года. Руководителем предприятия были организованы работы по демонтажу зерносушильного комплекса одного из местных сельхозпредприятий. Но при их выполнении был допущен целый ряд нарушений. Например, не было технологической документации, не разрабатывались мероприятия по безопасности, не были определены опасные зоны, на проведение работ не выдавался наряд-допуск и так далее.
В итоге при демонтаже торцевая стена зерносушилки обрушилась на 38-летнего электрогазосварщика, который от травм погиб на месте.
Директору ЖКХ инкриминируют служебную халатность, повлекшую по неосторожности смерть человека (ч.2 ст. 428 Уголовного кодекса Беларуси). До суда он находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.
