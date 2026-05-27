Глеб Никитин поздравил нижегородских выпускников с последним звонком

В этом году школу оканчивают более 34 800 девятиклассников и свыше 12 700 одиннадцатиклассников.

Источник: Нижегородская правда

Последний звонок прозвучал 26 мая для 47,5 тысячи выпускников 9-х и 11-х классов школ Нижегородской области. С окончанием учебного года школьников поздравил губернатор Глеб Никитин, опубликовав обращение в своем МАХ-канале.

Глава региона отметил, что этот день — трогательный и немного грустный — представляет собой очень важный рубеж.

«Детство остается позади, а впереди открывается целая жизнь, полная возможностей и новых уроков», — отметил Глеб Никитин.

По словам губернатора, перед выпускниками открыты все дороги и подчеркнул, что сегодня быть профессионалом своего дела так же престижно и перспективно, как и получать высшее образование.

В этом году школу оканчивают более 34 800 девятиклассников и свыше 12 700 одиннадцатиклассников. Впереди у них экзаменационная пора. Уже 1 июня стартуют ЕГЭ и ОГЭ: выпускники 11-х классов начнут с экзаменов по истории, химии и литературе, а 2 июня девятиклассники сдадут математику.

«Верьте в себя, помните советы наставников и смело идите к мечте. Все обязательно получится!» — отметил губернатор в своем обращении.

Ранее на сайте pravda-nn.ru рассказывалось, что первый выпуск олимпиадной сборной школьников состоялся в Нижегородской области.