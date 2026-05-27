Пилот самолета, упавшего под Красноярском, находится в сознании

В понедельник в районе поселка Осиновый мыс Богучанского района Красноярского края легкомоторный самолет совершил жесткую посадку, на борту были два человека. Оба члена экипажа санавиацией были доставлены в Красноярскую краевую больницу. В минздраве региона сообщали, что один из доставленных в больницу находится в тяжелом состоянии и был подключен к аппарату ИВЛ.