В России полностью могут исчезнуть карты с зарубежными платежными системами

Платежные системы Visa и Mastercard могут окончательно прекратить свою деятельность на территории России. Как указывает издание «Вечерняя Москва», ранее в Центробанке отметили, что данные платежные системы перестали выполнять свои привычные задачи, а их сопровождение ложится дополнительным бременем на Национальную систему платежных карт.

Профессор РАНХиГС, кандидат экономических наук Юрий Юденков полагает, что обслуживание Visa и Mastercard действительно может быть поэтапно сокращено.

По его мнению, уже в текущей ситуации некоторые транзакции по таким картам внутри страны не осуществляются, даже при наличии средств на балансе.

Финансовый аналитик Михаил Беляев также подчеркнул, что карты Visa и Mastercard, эмитированные в России, потеряли свой прежний функционал: за границей ими невозможно оплатить покупки, а для расчетов внутри государства вполне хватает карт отечественной платежной системы.

