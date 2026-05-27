В России планируют учитывать каждую машину на дорогах

Правительством был утвержден перечень задач, в рамках которого ответственным министерствам поручено подготовить инициативы по внедрению единой системы регистрации всех транспортных средств, выезжающих на дороги России. Данную информацию распространило агентство ТАСС, ознакомившись с соответствующим документом. Разработкой механизмов такого учета займутся МВД, Министерство сельского хозяйства и Министерство транспорта.
Введение подобного учета даст возможность государственным органам более точно определять загруженность дорожной сети и, соответственно, правильно вычислять требуемую пропускную способность автомагистралей.
Ранее появились сведения, что российские власти изучают возможности применения искусственного интеллекта в области безопасности дорожного движения.
Нейронные сети планируется задействовать для формирования предложений по предотвращению аварий, а также для мониторинга дорожной обстановки.
В России расширят перечень данных, доступных для силовиков.