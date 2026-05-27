В России планируют учитывать каждую машину на дорогах

Правительством был утвержден перечень задач, в рамках которого ответственным министерствам поручено подготовить инициативы по внедрению единой системы регистрации всех транспортных средств, выезжающих на дороги России. Данную информацию распространило агентство ТАСС, ознакомившись с соответствующим документом. Разработкой механизмов такого учета займутся МВД, Министерство сельского хозяйства и Министерство транспорта.