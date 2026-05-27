Арт-фестиваль «Счастливый Хабаровск» в этом году пройдёт на 140 площадках

Арт-фестиваль «Счастливый Хабаровск» традиционно превратит городские кварталы краевой столицы в пространство, наполненное творчеством, вдохновением и праздничной атмосферой. Как напоминает ИА «Хабаровский край сегодня», пройдет ежегодное мероприятие 30 мая по случаю празднования Дня города.
— В этом году участников арт-фестиваля стало больше: если в 2025 году насчитывалось около 120 площадок, то на этот раз — порядка 140. Например, ранее интерактив на «Счастливом Хабаровске» готовил для гостей праздника один застройщик, сейчас их будет уже шесть. Также для хабаровчан подготовили больше разнообразных мастер-классов, — говорит главный специалист управления культуры администрации Хабаровска Ирина Ястребова.
В этом году один из кварталов будет посвящен Единству народов России. Напомним, пространство фестиваля в целом будет поделено на шесть тематических кварталов, отвечающих единой тематике «Хабаровск — город влюбленных людей». Влюбленных в семью, в силу русского духа, в культуру народов России, в свои увлечения, в спорт и в Родину.
Каждый квартал будет наполнен активностями. Организаторы подготовили помимо спортивных, игровых, творческих мастер-классов, интеллектуальные и спортивные викторины, интерактивные программы, тренировки, фотовыставки и фотопроекты, фотозоны, розыгрыши, ярмарки, настольные игры, выступления спортсменов и другое.
Пройдет фестиваль с 15 до 18 часов по обыкновению на улице Муравьёва-Амурского (на участке от улицы Дзержинского до Тургенева). В связи с чем автолюбителей предупредили об ограничении движения.
После «Счастливого Хабаровска» горожанам предложат побывать на праздничном концерте, который начнется в 18 часов на Комсомольской площади. Хабаровчан ждут выступления от лучших кавер-групп города:
— 18.00−18.30 — «Индиго».
— 18.40−19.20 — «Вишневый коктейль».
— 19.30−20.00 — «Top Guys».
— 20.10−20.40 — «Папина кассета».
— 20.50 −21.20 — «Battle Nuggets».
— 21.30−22.10 — «Двадцать».
— 22.20−23.00 — «Моё дело».