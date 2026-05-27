Синоптик пообещал москвичам по-осеннему холодную погоду до конца весны

МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. По-осеннему холодная погода ожидается в Москве до конца весны, температура воздуха не поднимется выше плюс 14 градусов, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
«До конца весны (в Москве — ред.) погода будет стоять по-осеннему холодная, в ежедневном графике продолжат лить скоротечные дожди», — рассказал Тишковец.
Синоптик отметил, что по ночам в столице ожидается плюс один — плюс шесть градусов, в дневные часы — плюс 9 — плюс 14 градусов.