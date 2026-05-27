Премьера нового художественного фильма «ҚҰТ» состоится в Алматы

Режиссер известна по кинодраме «Мама Роза» с актрисой Аминой Умурзаковой, по мелодраме «Ночной блюз» и по многим документальным фильмам о деятелях казахского кино.
Фильм «ҚҰТ» снят в жанре фэнтези при поддержке Государственного центра поддержки национального кино.
«Казахи всегда жили в единой гармонии с природой, почитая Вечное Небо Тенгри и Умай-ана, Огонь и Воду, и особенно родную землю, где хранится Дух наших предков, Аруахи. Нельзя тревожить их Дух, нельзя эту землю осквернять и продавать, надо свято чтить и оберегать, иначе эту землю покинет ҚҰТ, богом данное благо. Наш фильм об этом. Эта сакральная ценность исходит из недр веков, из древнетюркской мифологии, ее надо взращивать и передавать детям», — говорит автор сценария и режиссер фильма Айхан Чатаева.
Главный герой фильма, 12-летний мальчик Кайсар (Зангар Турсынказы), увлекается древнетюркскими мифами и в своих фантазиях живет в двух мирах — в реальном, в маленьком ауле Актогай, и в древнем мире — познает мудрость Аулие (Алия Бопежанова) и противостоит злодею-грабителю Кара Мергену (Болат Момынжанов), как настоящий батыр Кайсар. Но его фантазии… Вдруг становятся реальностью — злодей Кара Мерген появляется в их округе с целью забрать их земли родного Актогая…
Уважаемый аксакал аула Ракымбай Нартаев (Конысбек Бекайдаров) является примером для детей — Кайсара, Жайдара и Дарии. Прежде всего — это фильм о любви к родной Земле.
В фильме также снялись юные дебютанты Багдаулет Акылбекулы, Айша Максотова и известные актеры — Дарига Кушкенбайкызы, Мухтар Капалбаев, Гульмира Хасанова. Прекрасный визуальный ряд создали оператор Борис Трошев, художник Алексей Шиндин, художники по костюмам Ажар Аубакирова и Алия Имашева, музыка Абулхаира Жараскана.
С 28 мая фильм «ҚҰТ» выходит на широкие экраны страны.