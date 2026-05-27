Премьера нового художественного фильма «ҚҰТ» состоится в Алматы

«Казахи всегда жили в единой гармонии с природой, почитая Вечное Небо Тенгри и Умай-ана, Огонь и Воду, и особенно родную землю, где хранится Дух наших предков, Аруахи. Нельзя тревожить их Дух, нельзя эту землю осквернять и продавать, надо свято чтить и оберегать, иначе эту землю покинет ҚҰТ, богом данное благо. Наш фильм об этом. Эта сакральная ценность исходит из недр веков, из древнетюркской мифологии, ее надо взращивать и передавать детям», — говорит автор сценария и режиссер фильма Айхан Чатаева.