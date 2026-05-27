Только в 16 районах Беларуси можно свободно посещать леса

МИНСК, 27 мая — Sputnik. Пожароопасная обстановка обострилась в белорусских лесах, следует из данных интерактивной карты Минлесхоза республики.
Так, свободно посещать леса можно только в восьми районах Минской области, среди них Борисовский, Вилейский, Воложинский, Крупский, Логойский, Молодечненский, Мядельский и Смолевичский.
В Витебской области открытыми считаются семь районов: Витебский, Городокский, Докшицкий, Лепельский, Лиозненский, Поставский и Чашникский.
Кроме того, один район Могилевской области — Шкловский — также окрашен на карте профильного ведомства зеленым цветом, это означает, что риска лесных пожаров там нет и леса в этом регионе можно свободно посещать.
Остальные районы Беларуси окрашены желтым цветом, то есть там из-за третьего класса пожарной опасности введены ограничения на посещение.
Ограничения на посещение лесов вводятся при третьем классе пожарной опасности с целью уменьшения риска возникновения лесных пожаров. В этих случаях в лес можно заходить пешком, собирать грибы и ягоды, однако въезд на личном автомобиле, разведение костров и использование открытого огня (включая мангалы) строго запрещены.