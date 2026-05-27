Поиск Яндекса
Ричмонд
+22°
сильный туман
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Назаровском округе выявили выжигание стерни почти на 1000 га сельхозземель

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Назаровском муниципальном округе специалисты Россельхознадзора выявили признаки выжигания стерни и пожнивных остатков на сельскохозяйственных землях.

Источник: НИА Красноярск

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Назаровском муниципальном округе специалисты Россельхознадзора выявили признаки выжигания стерни и пожнивных остатков на сельскохозяйственных землях.

Нарушения зафиксированы в мае во время выездных обследований. По данным Управления Россельхознадзора по Красноярскому краю, следы сельхозпалов обнаружены на двух земельных участках общей площадью около 1000 га.

Контроль проводится в период весенне-полевых работ и действия пожароопасного сезона. Ведомство проверяет, как используются земли сельхозназначения и соблюдаются ли требования по их охране от негативного воздействия.

Правообладателям участков объявлены предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований. Им указано на необходимость соблюдать меры пожарной безопасности и проводить мероприятия по защите почв и окружающей среды.

В Россельхознадзоре напоминают, что сжигать стерню и сухую растительность на земельных участках запрещено. Такие палы могут привести к распространению огня, ухудшению состояния почв и создать угрозу жизни и здоровью людей.

За невыполнение требований по защите земель и охране почв предусмотрены штрафы. Для граждан они могут составить до 50 тыс. рублей, для должностных лиц — до 100 тыс. рублей, для юридических лиц — до 700 тыс. рублей.