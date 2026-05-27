В Пермском крае 28 мая запретят розничную продажу алкоголя

Ограничения введут в День пограничника.

Источник: Комсомольская правда

В соответствии с постановлением краевого правительства и распоряжений администраций муниципальных образований на территории Прикамья установили дополнительные дни на запрет розничной продажи алкогольной продукции. В этом году на май выпало четыре таких дня.

Запрет вступит уже в ближайший четверг, 28 мая. Ограничения введут в День пограничника. Ранее розничная торговля алкогольной продукцией была запрещена: 1 мая — в Праздник весны и труда, 9 мая — в День Победы, 26 мая — школьное мероприятие «Последний звонок».

Предстоящий июнь также начнется с запрета на розничную продажу алкоголя. В регионе встретят Международный день защиты детей. Через полторы недели, 12 июня, запрет вступит в День России.

Запрет розничной продажи алкогольной продукции на территории Прикамья будет действовать за исключением оказания услуг общественного питания.

День пограничника 28 мая в Перми отметят на набережной Камы. Колонна ветеранов-пограничников пройдет от Речного вокзала до амфитеатра у Коммунального моста. В День защиты детей 1 июня раскрасят телебашню и проведут праздники в парках города. На городской эспланаде пройдет Международный кинофестиваль «Медвежонок».