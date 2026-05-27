Казахстанцы увидят редкую Голубую Луну и микролуние года

Май 2026 года как начался полнолунием, так и завершится им. Как рассказала казахстанский астроном Астрофизического института им. В. Г. Фесенкова (АФИФ) Светлана Мошкина, в конце месяца землян ждет впечатляющая Луна, которую нам подарит второе полнолуние в календарном месяце. Интересно то, что два полнолуния в месяц в два раза больше, чем обычно бывает.
«Голубой Луной называют второе полнолуние в одном месяце. Событие довольно редкое, происходит раз в 2,5−3 года», — сказала ученый.
Она также отметила, что следующее такое событие можно будет наблюдать в декабре 2028 года.
Полной Луна будет выглядеть несколько дней — с 30 мая по 1 июня. Официально второе полнолуние мая 2026 года наступит 31 мая.
«Астрономическое полнолуние наступит 31 мая в 13:45 по времени Астаны. Наблюдать можно на всей территории Казахстана, главное, чтобы позволяли погодные условия». Светлана Мошкина.
Полнолуние 31 мая произойдет недалеко от точки апогея — самой удаленной точки орбиты Луны. Поэтому данное полнолуние будет микролунием, и самым маленьким микролунием в этом году.
«Луна в это время визуально выглядит примерно на 5−5,5% меньше и смотрится процентов на 10 тусклее обычного полнолуния. Но такое изменение в яркости Луны обычные наблюдатели не заметят». Светлана Мошкина.
При этом естественный спутник Земли ученые называют Голубой Луной, хотя на самом деле Луна не будет выглядеть голубой. В этот раз Луна будет находиться в созвездии Скорпиона, рядом с яркой красноватой звездой Антарес.
Эта Голубая Луна также будет микролунием и самым маленьким полнолунием 2026 года. Она по-прежнему будет яркой и красивой, просто будет казаться немного меньше обычного полнолуния.
