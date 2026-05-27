Стало известно, какую схему мошенники чаще всего используют на сайтах знакомств

Аферисты, чья деятельность сосредоточена на обмане в сфере романтических отношений через интернет, нередко прибегают к тактике, основанной на подставных походах на культурные события.
Жертву заманивают, предлагая совместное посещение какого-либо мероприятия, а затем под этим предлогом получают от неё деньги. Как отмечают эксперты в беседе с РИА Новости, за многие годы сам принцип мошенничества практически не претерпел изменений.
Человек знакомится с представительницей противоположного пола на сайте или в приложении для знакомств. Спустя всего несколько часов переписки эта «девушка» предлагает вместе сходить, допустим, в театр.
Она сообщает, что уже приобрела билет и, к счастью, место рядом с ней всё ещё свободно, однако его скоро могут выкупить другие. Чтобы оплатить билет, пользователю направляют ссылку, которая якобы ведёт на официальный сайт театра, но в действительности является подделкой, созданной преступниками.
